Епідемію грипу в Москві замовчують через... кризу

У Московському регіоні вже перевищений епідемічний поріг по грипу. Але епідемію не оголошують через кризу.

Лікарі Москви і Підмосков`я останні кілька днів вже працюють в посиленому режимі. Тільки за минулий тиждень в російській столиці грипом і ОРВІ офіційно захворіли більше ста тисяч людей, з них половина – діти. Медикам наказали виїжджати до хворих в марлевих пов`язках, робити щеплення, але в той же час неофіційно рекомендували фіксувати грип в самих крайніх випадках.

Влада, за інформацією Newsru, не оголошує епідемію унаслідок того, що в бюджеті немає грошей на доплату медикам. Адже у разі появи офіційного розпорядження всі медичні установи переходять на посилений режим роботи: на підстанціях швидкої допомоги виділяють додаткові бригади, в поліклініках організовують спеціальні відділення.