Два працівника рок-фестивалю Rock am Ring затримані за підозрою у підготовці теракту - ЗМІ

Поліція Німеччини затримала двох співробітників фірми, що обслуговує відомий рок-фестиваль Rock am Ring. Вони підозрюються в підготовці теракту, повідомляє Welt.

За даними газети, чоловіки пронесли на територію фестивалю підозрілий предмет. Один із узятих під варту підозрюється у зв'язках з ісламістами.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччини призупинили щорічний рок-фестиваль Rock am Ring через терористичну загрозу. Організатори фестивалю повідомили, що сподіваються продовжити його на наступний день.

Rock am Ring — один із найбільших щорічних рок-фестивалів, який проходить у Німеччині в перший вихідний червня. У цьому році на ньому повинні виступити Rammstein, System Of A Down і ще 85 музичних колективів.