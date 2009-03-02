Лідери Євросоюзу зустрінуться з Обамою
04:34, 02 березня 2009Світ
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У Празі, через місяць
|Барак Обама. Фото АР
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту глав держав та урядів країн-членів ЄС).
“Я мав можливість поінформувати лідерів ЄС, що Б.ОБАМА прийняв запрошення відвідати Прагу на початку квітня”, - сказав він.
“Це буде 5 квітня.... Це буде зустріч глав країн-членів ЄС з одного боку, і Б.ОБАМИ з іншого”, - додав М.ТОПОЛАНЕК.
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