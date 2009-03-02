Лідери Євросоюзу зустрінуться з Обамою

Лідери країн-членів Європейського Союзу зустрінуться з Президентом США Бараком ОБАМОЮ 5 квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту глав держав та урядів країн-членів ЄС).

“Я мав можливість поінформувати лідерів ЄС, що Б.ОБАМА прийняв запрошення відвідати Прагу на початку квітня”, - сказав він.

“Це буде 5 квітня.... Це буде зустріч глав країн-членів ЄС з одного боку, і Б.ОБАМИ з іншого”, - додав М.ТОПОЛАНЕК.