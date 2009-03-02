Чи отримають країни Європи 180 мільярдів євро допомоги?

Невідомим залишається, чи отримають країни Центральної та Східної Європи 180 мільярдів євро допомоги.

На терміновому саміті Євросоюзу, що напередодні відбувся у Брюсселі, жодного рішення з цього приводу не ухвалили. Запит про допомогу висунув угорський уряд.

На зібранні мали подолати розбіжності щодо методів боротьби зі світовою фінансовою кризою. Поки що погодилися уникати протекціонізму та дотримуватися принципів єдиного ринку.

Європейські лідери домовилися обговорити шляхи подолання фінансово-економічних негараздів з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Спеціальний саміт відбудеться у квітні.

Нинішнє зібрання європейських лідерів скликала Чехія, що головує в ЄС, після того, як французький президент Ніколя Саркозі пообіцяв автопрому своєї країни 3 мільярди євро допомоги за умови, що компанії не перенесуть робочих місць за межі Франції. В інших європейських країнах – проти такого державного протекціонізму.

ICTV