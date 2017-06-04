Після терактів у Лондоні Трамп знову хоче обмежити в'їзд мусульман до США

13:43, 04 червня 2017
Світ
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За словами американського президента, такі дії потрібні аби забезпечити додатковий рівень безпеки.

Дональд Трамп / фото REUTERS

Після нічних терактів у Лондоні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд для громадян шести мусульманських країн. Як передає Новое время, про це американський президент написав у Twitter.

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"Ми повинні бути розумними, пильними і твердими. Нам потрібно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібно ввести в дію міграціний указ, щоб забезпечити додатковий рівень безпеки", - написав Трамп.

У ніч на 4 червня, у Великій Британії сталися напади на ринку району Боро та районі Воксхолл, а на Лондонському мосту фургон врізався в пішоходів, у результаті інцидентів загинули семеро осіб, 48 було госпіталізовано.

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Теги: #Трамп#теракт у Лондоні#міграційна політика Трампа