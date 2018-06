Після терактів у Лондоні Трамп знову хоче обмежити в'їзд мусульман до США

Після нічних терактів у Лондоні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд для громадян шести мусульманських країн. Як передає Новое время, про це американський президент написав у Twitter.

"Ми повинні бути розумними, пильними і твердими. Нам потрібно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібно ввести в дію міграціний указ, щоб забезпечити додатковий рівень безпеки", - написав Трамп.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!