У 2009 році Газпром недорахується 200 мільярдів

У 2009 році російський газовий монополіст "Газпром" недоотримає мінімум 200 мільярдів рублів тільки на постачаннях на внутрішній ринок, Білорусь і в Україну. Про це пише сьогодні газета "Ведомости".

План концерну стосовно доходів на 2009 рік становить 3,7 трильйона рублів, з яких тільки Росія, Україна і Білорусь мали дати 1,33 трильйона рублів виручки. У 2008 році доходи "Газпрому" склали 3,5 трильйона рублів, перевищивши заплановані бюджетні параметри в 3,3 трильйона рублів.

Газета пише, що газовий концерн може скоротити витрати, урізавши інвестпрограму. Зараз план з інвестпрограми "Газпрому" становить 920,4 мільярда рублів, а опрацьовуваний варіант щодо її скорочення - 200 мільярдів рублів.

Раніше також повідомлялося, що монополія розрахувала кілька варіантів переглянутого бюджету на 2009 рік, зміни до якого можуть бути внесені за підсумками першого кварталу.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що НАК «Нафтогаз України» офіційно звернувся до ВАТ «Газпром» з пропозицією переглянути окремі положення газового контракту, укладеного компаніями 19 січня 2009 року.

За його словами, «Нафтогаз України» прагне змінити п. 2.2.1 контракту, згідно з яким у 2009 році компанія має сплатити «Газпрому» 40 млрд. кубометрів газу, зменшивши цей показник до 33 млрд. куб. м.