Переворот у Гвінеї-Бісау: президента країни вбили

В африканській державі Гвінея-Бісау здійснений переворот. Військові убили президента країни, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За останніми даними, президент Жоао Бернардо Вієйра був убитий при спробі залишити свій будинок в столиці країни. Вбивцями стали солдати, які вважали своїм лідером главу Генерального штабу Тагме На Вайе, який загинув декількома годинами раніше.

Протистояння між військовими і президентом тривало останні декілька тижнів. Розв`язка наступила вранці у понеділок, коли в штаб-квартирі армії відбувся сильний вибух. Будівля була частково зруйнована, а керівники армії Гвінеї-Бісау загинули. Відповідальним за цей напад військові вважали президента Ж.Віейру і вирішили йому помститися.

У різних районах столиці йдуть перестрілки, робота двох місцевих радіостанцій припинена.

Гвінея-Бісау – одна з найбідніших країн Африки, яку наркобарони використовують як одну з перевалочних баз для перевезення кокаїну до Європи. Перевороти там - далеко не рідкісне явище. Наприклад, в листопаді минулого року Ж.Вієйра дивом уникнув загибелі, коли солдати обстріляли його будинок з вогнепальної зброї. Після цього президент створив міліцію, яка повинна була охороняти його від військових. Проте в січні Ж.Вієйра злякався власних прихильників і розпустив міліцію.

РБК