Подробиці атаки на мавзолей в Ірані: один з нападників вбив себе, ковтнувши ціанід

Кілька арабських ЗМІ повідомили, що терористичне угруповання «Ісламська держава» відповідальне за атаку на мавзолей імама Хомейні, але видалили цю інформацію зі своїх сайтів через півгодини.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Fars.

Також зазначається, що один з нападників був убитий в ході зіткнень, другий наклав на себе руки після того, як проковтнув капсулу з ціанідом, а третьою виявилася жінка, яку затримали правоохоронці після зіткнень.

Троє з нападників здійснили десятки пострілів у відвідувачів храму, в той час як четвертий підірвав себе перед поліцейською дільницею навпроти храму.

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Правоохоронні органи і охоронці в храмі повідомили, що вони також знешкодили ще один жилет з вибухівкою на місці.

Агентство нагадує, що сьогодні, 7 червня, вранці кілька нападників увірвалися в святиню покійного засновника Ісламської Республіки Іран (сучасна офіційна назва Ірану – ред.) імама Хомейні, на південь від столиці Тегерану, убивши одного і поранивши двох чоловік в результаті вибуху і стрілянини.