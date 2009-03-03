Обама написав Медведєву секретний лист?

Президент США Барак Обама три тижні тому написав президентові Росії секретний лист, який було доставлено з Вашингтона до Москви за допомогою кур`єра, пише The New York Times.

У ньому Обама обіцяє відмовитися від планів розміщення ПРО в Європі, якщо Москва зупинить розвиток ядерної програми Ірану. Таким чином, США пропонують Росії приєднатися до фронту боротьби проти Ірану і не допустити появи там ядерних боєголовок і балістичних ракет.

Москва не відповіла на лист, проте було повідомлено, що глава російського МЗС Сергій Лавров обговорить проблему ПРО з держсекретарем США Хіларі Клінтон в Женеві цієї п`ятниці, відзначає видання.

Перша зустріч Обами і Медведєва пройде 2 квітня в Лондоні.

Газета.ру