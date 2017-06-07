Подвійний теракт у Тегерані: затримали п'ятьох підозрюваних

У зв'язку з подвійним терактом в іранській столиці Тегерані правоохоронці затримали п'ятьох осіб. Про це у середу, 7 червня, повідомив генерал Хосейн Саджедініа. "Після атаки на мавзолей аятоли Хомейні поліція арештувала п'ятьох підозрюваних. (…) Вони перебувають під слідством", - цитує генерала інформагенція ISNA, як повідомляє DW.

Як заявив місцевим ЗМІ представник міністерства внутрішніх справ країни, кількість жертв подвійного нападу зросла до 13 осіб.

Голова Національної ради безпеки Реза Сеіфоллахі повідомив, що нападники були іранцями. "Щодо осіб нападників, я маю сказати, вони були з регіонів Ірану і долучилися до "Ісламської держави", - цитує посадовця інформагенція Reuters.

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Два напади в іранській столиці були скоєні в першій половині дня 7 червня одночасно. Наближена до влади місцева агенція новин Tasnim повідомила, що перевдягнені в жінок чотири нападники проникли до парламенту через головний вхід. Одного одразу застрелили, один підірвав свій пояс шахіда. Зловмисники вбили охоронця парламенту. Ще двоє нападників забарикадувалися у будівлі. У результаті антитерористичної операції їх вбили.

Під час нападу на мавзолей аятоли Хомейні на півдні іранської столиці терористи вбили садівника. Троє осіб увірвалися до приміщення шиїтської святині та відкрили вогонь по присутніх. Смертник з поясом шахіда підірвав себе, одного з нападників - застрелили, а ще одного - заарештували. Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) заявила про свою відповідальність за обидва напади.