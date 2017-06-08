Глава МЗС Ірану назвав огидними співчуття Трампа

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф розкритикував заяву президента США Дональда Трампа, в якій він висловив співчуття з приводу терактів в Тегерані, назвавши його слова "огидними", повідомляє Reuters.

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Глава іранського МЗС заявив, що за словами американського президента, він молився за жертв нападів, які здійснила "Ісламська держава", і додав, що "спонсор тероризму ризикує стати жертвою зла, яке він заохочує ".

Мохаммад Джавад Заріф написав в своєму "Твіттері": "Огидна заява Білого дому ... Іранський народ відкидає подібні спроби США потоваришувати".

Як повідомляв УНІАН, влада Ірану звинуватила США і Саудівську Аравію в причетності до терактів в Тегерані, в результаті яких загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення.