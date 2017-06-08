"Загін самогубців" може повернутися до роботи в 2018 році: суперлиходії отримають другий шанс на спокутування

Продовження супергеройського бойовика Загону самогубців почнуть знімати в 2018 році.

Про те, що до зйомок сиквела Загону самогубців студія Warner Bros. приступить вже в наступному, 2018 році, стало відомо з інтерв'ю актора Юеля Кіннамана порталу The Hollywood Reporter.

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Зокрема, Юель Кіннаман, який зіграв у бойовику Ріка Флега, прокоментував майбутні зйомки так:

«Наскільки я знаю, зараз пишеться сценарій, і в планах почати зйомки в 2018 році. Втім, плани можуть змінитися. У будь-якому випадку я впевнений, що обов'язково повернуся до роботи над Загоном самогубців».

Якщо зйомки другої частини Загону самогубців стартують в 2018 році, то на світові екрани картина вийде в 2019. Перша частина фільму вийшла у світовий прокат 3 серпня 2016 року. На церемонії Оскар-2017 стрічка отримала нагороду за кращий грим і зачіски.

Довідка. У першій частині уряд вирішує дати команді суперлиходіїв шанс на спокутування. Підступ у тому, що їх відправляють на місію, де вони, швидше за все, загинуть.