Шотландська єпископальна церква схвалила вінчання одностатевих пар

Синод Шотландської єпископальної церкви проголосував за схвалення одностатевих шлюбів. Це перша церква Англіканського співтовариства в Британії, яка прийняла таке рішення, пише Бі-Бі-Сі.

На підтримку цієї ініціативи висловилися дві третини членів синоду.

Згідно з рішенням синоду, на вінчання в церкві зможуть претендувати не тільки гомосексуали-парафіяни Шотландської єпископальної церкви, але і послідовники будь гілці Англіканської церкви.

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"Прибираючи гендерні відмінності з наших шлюбних канонів, наша церква підтверджує, що одностатеві пари не тільки вступають в шлюб, але і вінчаються перед лицем бога", - заявив головний ієрарх Шотландської єпископальної церкви Девід Чілінгворт.

При цьому він підкреслив, що рішення не було прийнято одноголосно, тому священиків не будуть змушувати проти їх волі проводити весільні обряди для одностатевих пар.

Рішення синоду Шотландської єпископальної церкви підтримали представники ЛГБТ-спільноти.

"Воно показує, що представники церкви схвалюють, визнають і поважають ЛГБТ як частину спільноти віруючих людей", - сказав агентству Reuters глава організації Stonewall Scotland Колін Макфарлэйн.

Одностатеві шлюби були легалізовані в Шотландії в 2014 році, проте жодна з християнських церков не підтримала це рішення. Зокрема, проти нього виступали Церква Шотландії і Римо-католицька церква. В Англіканському співтоваристві питання про гей-шлюби також викликав бурхливі суперечки.