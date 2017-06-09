У мережі з'явилися перші кадри з місця загибелі внучки Хрущова (відео)

З'явилося перше відео з місця загибелі Юлії Хрущової – онуки колишнього глави СРСР Микити Хрущова.

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Відповідний ролик оприлюднив один із російських телеканалів.

У кадр потрапила платформа Мічурінець Київського напрямку Московської залізниці. У ролику видно, як на місці події працюють медики.

В екстрених службах зазначили, що Хрущова переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці.

Юлія Хрущова народилася в 1940 році в родині Леоніда Хрущова, сина-майбутнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. У 1943 році Леонід Хрущов, який був льотчиком-винищувачем, не повернувся з бойового завдання. Після цього його батько удочерив дівчинку.