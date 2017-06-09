Біля Держдуми проходить мітинг проти реновації, є перші затримані (відео)

12:02, 09 червня 2017
Світ
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Мітингувальників зібралося близько 400 осіб. Поліція підігнала до мітингу автозаки. Силовики вже приступили до затримань.

фото Твіттер @olyakuznetsova

Пікет проти знесення будинків проходить біля головного входу до Держдуми на Охотному ряду. Серед протестувальників є один з лідерів «Яблука» Сергій Мітрохін, який заявив, що реновація — «свавілля» щодо москвичів. Протестувати йому довго не довелося, бо невдовзі Мітрохіна затримали поліцейські, пише Лентач.

"Мене і мого заступника затримали поряд з Держдумою. Зараз ми в автозаку, але акція протесту триває", сказав сам Мітрохін.

Він підкреслив, що не порушував законодавство.

"Ми діяли в суворій відповідності з конституцією", - говорить Мітрохін.

За його словами, в акції протесту беруть участь близько 300 осіб.

Тим часом, поліція натякає тим, що прийшли, що "захід несанкціонований" підігнавши до мітингу автозаки.

А ось так виглядає протест по ту сторону автозаку.

Загалом, акція проходить спокійно, але у деяких людей забирають плакати. Люди кричать «Руки геть від Москви!», «Ганьба» та «Оленяра в тундру».

При цьому, як зазначають в соцмережах, силовики вже приступили до затримань.

"Московський активіст" веде пряму відеотрансляцію з місця подій.

Програма реновації була остаточно схвалена Держдумою 9 травня. Вона передбачає знесення в Москві так званого "старого житла" і переселення його власників.

У список програми потрапили 4556 будинків. При цьому виявилося, що значна їх частина не знаходиться в аварійному стані.

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Теги: #мітинг проти реновації в РФ