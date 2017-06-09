Біля Держдуми проходить мітинг проти реновації, є перші затримані (відео)

Пікет проти знесення будинків проходить біля головного входу до Держдуми на Охотному ряду. Серед протестувальників є один з лідерів «Яблука» Сергій Мітрохін, який заявив, що реновація — «свавілля» щодо москвичів. Протестувати йому довго не довелося, бо невдовзі Мітрохіна затримали поліцейські, пише Лентач.

"Мене і мого заступника затримали поряд з Держдумою. Зараз ми в автозаку, але акція протесту триває", сказав сам Мітрохін.

Він підкреслив, що не порушував законодавство.

"Ми діяли в суворій відповідності з конституцією", - говорить Мітрохін.

За його словами, в акції протесту беруть участь близько 300 осіб.

Затриманий Сергій Мітрохін pic.twitter.com/csG7psdz6h — Ольга Кузнєцова (@olyakuznetsova) June 9, 2017

Тим часом, поліція натякає тим, що прийшли, що "захід несанкціонований" підігнавши до мітингу автозаки.

А ось так виглядає протест по ту сторону автозаку.

Протест проти реновації спостерігаємо тепер спостерігаємо з автозаку pic.twitter.com/cvl0mYF2Qi — Сергій Мітрохін (@mitrokhin) June 9, 2017

Загалом, акція проходить спокійно, але у деяких людей забирають плакати. Люди кричать «Руки геть від Москви!», «Ганьба» та «Оленяра в тундру».

При цьому, як зазначають в соцмережах, силовики вже приступили до затримань.

"Московський активіст" веде пряму відеотрансляцію з місця подій.

Програма реновації була остаточно схвалена Держдумою 9 травня. Вона передбачає знесення в Москві так званого "старого житла" і переселення його власників.

У список програми потрапили 4556 будинків. При цьому виявилося, що значна їх частина не знаходиться в аварійному стані.