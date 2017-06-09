Біля Держдуми проходить мітинг проти реновації, є перші затримані (відео)
Мітингувальників зібралося близько 400 осіб. Поліція підігнала до мітингу автозаки. Силовики вже приступили до затримань.
Пікет проти знесення будинків проходить біля головного входу до Держдуми на Охотному ряду. Серед протестувальників є один з лідерів «Яблука» Сергій Мітрохін, який заявив, що реновація — «свавілля» щодо москвичів. Протестувати йому довго не довелося, бо невдовзі Мітрохіна затримали поліцейські, пише Лентач.
"Мене і мого заступника затримали поряд з Держдумою. Зараз ми в автозаку, але акція протесту триває", сказав сам Мітрохін.
Він підкреслив, що не порушував законодавство.
"Ми діяли в суворій відповідності з конституцією", - говорить Мітрохін.
За його словами, в акції протесту беруть участь близько 300 осіб.
Затриманий Сергій Мітрохін pic.twitter.com/csG7psdz6h— Ольга Кузнєцова (@olyakuznetsova) June 9, 2017
Тим часом, поліція натякає тим, що прийшли, що "захід несанкціонований" підігнавши до мітингу автозаки.
А ось так виглядає протест по ту сторону автозаку.
Протест проти реновації спостерігаємо тепер спостерігаємо з автозаку pic.twitter.com/cvl0mYF2Qi— Сергій Мітрохін (@mitrokhin) June 9, 2017
Загалом, акція проходить спокійно, але у деяких людей забирають плакати. Люди кричать «Руки геть від Москви!», «Ганьба» та «Оленяра в тундру».
При цьому, як зазначають в соцмережах, силовики вже приступили до затримань.
"Московський активіст" веде пряму відеотрансляцію з місця подій.
Програма реновації була остаточно схвалена Держдумою 9 травня. Вона передбачає знесення в Москві так званого "старого житла" і переселення його власників.
У список програми потрапили 4556 будинків. При цьому виявилося, що значна їх частина не знаходиться в аварійному стані.