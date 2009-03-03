Путін оголосив про антикризові заходи для студентів

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін оголосив про заходи, що розробляються урядом, для підтримки студентів і молодих фахівців. Зміни торкнуться кредитних програм і кількості бюджетних місць в магістратурі й аспірантурі, повідомляє РІА “Новости”.

"Нині в уряді опрацьовується питання про виділення додаткових коштів для того, щоб частково компенсувати студентам ті освітні кредити, які вони братимуть", - заявив Путін на зустрічі із студентами Московського фізико-технічного інституту.

При цьому системоутворювальні банки, за словами прем`єра, розроблять і запровадять додаткові програми кредитування молоді для навчання у вузах.

Крім того, планується збільшити кількість бюджетних місць у магістратурі й аспірантурі до 35 і 30 тисяч відповідно. Збільшення кількості тих, хто навчається безкоштовно, відбудеться, як заявив Путін, вже цього року.

Раніше повідомлялося, що в уряді РФ обговорювалися пропозиції щодо перегляду концепції реформи освіти в умовах кризи. Оскільки, за оцінками експертів, без роботи виявляться близько половини випускників очних відділень вищих навчальних закладів, пропонувалося збільшити терміни навчання і розширити кількість безплатних місць. Серед інших заходів розглядалися також продовження терміну аспірантури, відміна заборони навчання для двійочників, розвиток інституту стажерів-дослідників.