У Росії чоловіка засудили за репост ролика з критикою влади через події в Україні

У Росії Калузький районний суд засудив городянина Романа Гришина до 320 годин обов'язкових робіт за збудження ненависті та ворожнечі.

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Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на юриста правозахисного центру «Меморіал» Дениса Шедова, який займається розробкою правової позиції захисту в даній справі разом з адвокатом Олександром Гавриковим.

Причиною кримінального переслідування Романа Гришина став його перепост у соцмережі у 2014 році музичного ролика, який критикує політику влади Росії на сході України.

Згідно з повідомленням, 17 листопада 2016 року до Гришина на роботу з'явилися співробітники ФСБ в масках. Основним предметом бесіди з представниками ФСБ були регулярні поїздки Гришина в Україну. Його питали, зокрема, чому він фотографується на Майдані.

Гришин підкреслював, що відвідував країну як турист, гостював у друзів і з жодними організаціями в Україні не працював. Він є філологом, коректором, і подібна увагу ФСБ для нього стала шоком.

Нагадаємо, раніше ЛГБТ-активістку з Краснодара Ніну Соловйову за цей же ролик заарештували на 10 діб.