Літак китайських авіаліній екстрено приземлився в Сіднеї через дірку в двигуні (фото)

В аеропорту Сіднея здійснив екстрену посадку літак China Eastern Airlines - в його лівому двигуні виявили велику дірку. Як повідомляє Російська служба ВВС, Airbus 330 прямував із Сіднея в Шанхай.

Читайте такожКатастрофа літака в Андаманському морі: рятувальники виявили тіла 31 пасажираПілот заявив про неполадки в двигуні через годину після зльоту. Пасажири розповіли, що незабаром після зльоту почули гучний звук у лівому двигуні, а потім відчули запах диму в салоні.

"Я був дуже наляканий. Наша група була в шоці", - розповів один з пасажирів австралійському телеканалу Seven News.

У соцмережах з'явилися фото літака з великою дірою в корпусі двигуна.

Tonight's China Eastern A330 Сідней (SYD) to Shanghai (PVG). Flight MU736. Soon after TKOF RW 34L. A330-200 with 2 x RR Trent 772B-60. pic.twitter.com/PWpSpuTy23 — Flight (@flightorg) June 11, 2017

Літак благополучно приземлився, про поранення пасажирів або екіпажу не повідомляється.

Авіаційний експерт Грег Уолдрон з FlightGlobal розповів виданню, що слідство з'ясує, чи був причиною інциденту сторонній об'єкт.

Daylight pics of China Eastern's failure at #Sydney last night (Flight MU736). 9 year old A330-200, 2 x RR Trent 772B-60. Pics: Dave Knight. pic.twitter.com/M84tdIk34w — Flight (@flightorg) June 12, 2017

Також слідчі перевірять зв'язок з аналогічними інцидентами. У травні авіаційні сайти The Aviation Herald і Aero.de публікували фото двигуна пасажирського літака зі схожою дірою в корпусі двигуна. Тоді це також був А330, але він належав єгипетським авіалініям.