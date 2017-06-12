Літак китайських авіаліній екстрено приземлився в Сіднеї через дірку в двигуні (фото)

09:42, 12 червня 2017
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Про постраждалих або поранених внаслідок інциденту не повідомляється.

Пошкодження двигуна літака / @flightorg

В аеропорту Сіднея здійснив екстрену посадку літак China Eastern Airlines - в його лівому двигуні виявили велику дірку. Як повідомляє Російська служба ВВС, Airbus 330 прямував із Сіднея в Шанхай.

Читайте такожКатастрофа літака в Андаманському морі: рятувальники виявили тіла 31 пасажираПілот заявив про неполадки в двигуні через годину після зльоту. Пасажири розповіли, що незабаром після зльоту почули гучний звук у лівому двигуні, а потім відчули запах диму в салоні.

"Я був дуже наляканий. Наша група була в шоці", - розповів один з пасажирів австралійському телеканалу Seven News.

У соцмережах з'явилися фото літака з великою дірою в корпусі двигуна.

Літак благополучно приземлився, про поранення пасажирів або екіпажу не повідомляється.

Авіаційний експерт Грег Уолдрон з FlightGlobal розповів виданню, що слідство з'ясує, чи був причиною інциденту сторонній об'єкт.

Також слідчі перевірять зв'язок з аналогічними інцидентами. У травні авіаційні сайти The Aviation Herald і Aero.de публікували фото двигуна пасажирського літака зі схожою дірою в корпусі двигуна. Тоді це також був А330, але він належав єгипетським авіалініям.

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Теги: #екстрена посадка