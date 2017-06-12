Прокурори США подають в суд на Трампа за іноземні доходи

Генеральні прокурори американського штату Меріленд і округу Колумбія мають намір в понеділок подати в суд позов проти президента Дональда Трампа, звинувативши його в порушенні антикорупційного законодавства, повідомляє російська служба BBC.

"Позивачі вважають, що іноземні інвестиції в бізнес Трампа суперечать Конституції країни. Це перший подібний позов з боку держчиновників і перший позов, заснований на рішенні Трампа зберегти права власності на бізнес після перемоги на президентських виборах", - зазначають у виданні.

У січні Трамп говорив, що його бізнес-активами будуть керувати його сини, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів. Але генеральний прокурор округу Колумбія Карл Рэйсин і генеральний прокурор штату Меріленд Брайан Фрош вважають, що Трамп порушив обіцянку триматися в стороні від приватного бізнесу.

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Так, його син Ерік Трамп повідомив, що президент продовжує регулярно отримувати інформацію про фінансовий стан компанії.

У виданні зазначають, що Рэйсин і Фрош розповіли про позов виданню Washington Post у неділю, уточнивши, що, якщо федеральний суддя вирішить почати розгляд, вони зажадають від Трампа надати суду копії його особистих податкових декларацій, щоб оцінити масштаб його зовнішньоторговельних угод.

За словами генпрокурорів, справа, швидше за все, виявиться у Верховному суді.

Рэйсин і Фрош послалися на ті статті Конституції США, які відомі як "положення про винагороди". Ці положення забороняють чиновникам отримувати подарунки або інші бонуси від іноземних урядів.