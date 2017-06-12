Арабські країни поки не висунули Катару ніяких вимог для вирішення кризи

Країни Перської затоки поки не висували ніяких вимог до Дохи, сказав в інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазіра» глава МЗС Катару шейх Мухаммед бін Абдуррахман аль-Тані, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що дипломатичні відносини Катару з низкою арабських країн можуть бути відновлені, якщо Доха виконає низку вимог, передає Анадолу. «Катар готовий обговорити з країнами Перської затоки їхні вимоги, якщо такі є. Але поки ніяких вимог озвучено не було», - сказав аль-Тані.

Читайте такожКатар найняв екс-генпрокурора США для спростування звинувачень у фінансуванні тероризмуЗа його словами, емір Кувейту шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах продовжує грати роль посередника в питанні врегулювання кризи навколо Катару. Крім того, Вашингтон продовжує робити кроки з врегулювання цього питання, сказав міністр.

За словами глави МЗС, конфлікти подібного роду можуть бути врегульовані тільки шляхом діалогу. «Для врегулювання такого роду конфліктів потрібні деякі умови, які ще не сформувалися», - сказав Мухаммед бін Абдуррахман аль-Тані.

За його словами, в даний час Доха сконцентрувалася на вирішенні гуманітарних проблем, які виникли через заходи проти Катару.

Як повідомляв УНІАН, 10 країн, серед яких найближчі сусіди Катару - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розірвали дипломатичні відносини з Катаром. Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару в підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" і "Ісламської держави". Катар всі звинувачення заперечує.