У передмісті Мюнхена евакуйовано вокзал, ЗМІ повідомляють про поранених

На станції приміського залізничного транспорту Унтерферинг під Мюнхеном вранці у вівторок, 13 червня, проходить масштабна поліцейська операція.

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Будівлю вокзалу евакуйовано. Поліція повідомляє, що на станції було застосовано зброю. Поранена як мінімум одна людина, передає DW.

За інформацією радіостанції Bayerischer Rundfunk, поранення міг отримати поліцейський.

"Поранені кілька людей. Важко поранена співробітниця поліції. Одна людина затримана", - йдеться у повідомленні DW в Twitter.

Радіо Баварії повідомило, що, можливо, інцидент має не терористичний, а кримінальний характер.

⚡Стрілянина під Мюнхеном: Поранено кілька людей. Важко поранена співробітниця поліції. Один чоловік затриманий https://t.co/W6CyDzAAVQhttps://t.co/EproSmPLFK — DW (українською) (@dw_russian) June 13, 2017

⚡В передмісті Мюнхена евакуйований вокзал. Поліція повідомляє принаймні про одного постраждалого https://t.co/W6CyDzAAVQhttps://t.co/MTFxh17WQY — DW (українською) (@dw_russian) June 13, 2017

⚡Вокзал в передмісті Мюнхена Унтерферинг оточений поліцією https://t.co/Qw8KkCyE31 — DW (українською) (@dw_russian) June 13, 2017