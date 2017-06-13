У передмісті Мюнхена евакуйовано вокзал, ЗМІ повідомляють про поранених

10:53, 13 червня 2017
Світ
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На станції Унтерферинг в околицях Мюнхена йде велика поліцейська операція. ЗМІ повідомляють про потерпілих.

Ілюстрація REUTERS

На станції приміського залізничного транспорту Унтерферинг під Мюнхеном вранці у вівторок, 13 червня, проходить масштабна поліцейська операція.

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Будівлю вокзалу евакуйовано. Поліція повідомляє, що на станції було застосовано зброю. Поранена як мінімум одна людина, передає DW.

За інформацією радіостанції Bayerischer Rundfunk, поранення міг отримати поліцейський.

"Поранені кілька людей. Важко поранена співробітниця поліції. Одна людина затримана", - йдеться у повідомленні DW в Twitter.

Радіо Баварії повідомило, що, можливо, інцидент має не терористичний, а кримінальний характер.

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Теги: #стрілянина у передмісті Мюнхена