Соратника Навального заарештували на 10 діб

Міщанський суд Москви заарештував Романа Рубанова, який очолює Фонд боротьби з корупцією та проводив 12 червня узгоджену з владою акцію на проспекті Сахарова, на 10 діб, визнавши його винним у непокорі поліції, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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12 червня на проспекті Сахарова пройшла акція, узгоджена з владою Москви. Директор ФБК був її формальним організатором. Крім протоколу про непокору поліції на нього склали протокол про порушення порядку проведення мітингу.

Антикорупційна акція, організована прихильниками Олексія Навального, в ніч перед акцією була перенесена на Тверську вулицю. Своє рішення організатори пояснили тим, що влада перешкодила встановити сцену і звукову апаратуру на майданчику на Сахарова. Рубанов відзначив, що йому невідомо, звідки техніка все ж з'явилась на мітингу.

У підсумку на неузгоджену акцію на Тверській вулиці прийшли близько 5 тисяч протестувальників, понад 700 осіб були затримані.

Як повідомляв УНІАН, Олексія Навального засудили до 30 діб арешту.