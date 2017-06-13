Навального засудили до 30 діб арешту

Опозиціонер Олексій Навальний засуджений на 30 діб. Його визнали винним у повторному порушенні порядку організації масового заходу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Увечері в понеділок Навальний був доставлений в Сімоновський суд Москви для розгляду адміністративної справи про порушення ним правил проведення мітингів.

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Щодо Навального було складено два протоколи про адміністративне правопорушення за статтями "непокора законним розпорядженням співробітника поліції" і "порушення правил проведення мітингів". За останнє правопорушення йому загрожував арешт до 30 діб.

У прес-службі суду уточнили, що стосовно Навального надійшов один адміністративний протокол.

Як повідомляв УНІАН, у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах на протестних акціях було затримано більше 1000 осіб.

Навальний був затриманий поліцейськими в під'їзді свого будинку, коли вирушав на акцію.