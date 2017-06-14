У США у гаражі пенсіонера знайшли картину відомого художника, вартістю $15 мільйонів

У США в гаражі пенсіонера знайшли картину американського художника Джексона Поллока, яку вважали загубленою, повідомляє CNN.

Зазначається, що картина написана гуашшю між 1945 і 1949 роками, а її вартість може сягати до 15 млн дол. Картину буде виставлено на аукціоні 20 червня.

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Полотно виявили в гаражі американського пенсіонера родом з Небраски. Друг, який допомагав з переїздом до притулку для старих, порадив виставити кілька робіт, що належали пенсіонерові, на торги. Глава аукціонного дому Джош Левін, який прибув до гаража, запідозрив, що один із творів може належати пензлю Поллока.

Виявилося, що картина належала зведеній сестрі пенсіонера, яка була знайома з художником.

Як повідомляв УНІАН раніше, у галереї Айам в Дубаї відкрилася виставка «Уразливість» сирійського художника Абдалли Аль Омарі. На ній представлені портрети лідерів світової політики в образі біженців, вимушених покинути свій будинок через війну.