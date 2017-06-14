Трамп сьогодні святкує день народження і вперше розріже торт у Білому домі

Сьогодні свій 71-й день народження святкує один із найвпливовіших та найскандальніших чоловіків світу – 45-й президент США Дональд Трамп. Це буде перший день народження, який політик проведе у Білому домі. Організацією святкування займається перша леді країни Меланія. "Сніданок з 1+1" дізнався, яким може бути святкування.

Читайте такожНа Трампа подали до суду майже 200 законотворців США - ЗМІСвої дні народження Дональд Трамп зазвичай святкує у колі родини та з найближчими друзями. Цього разу винятку теж не буде. А от розрізати іменинний торт Трамп вперше буде під дахом Білого дому.

Дружина Меланія вже зробила Трампу один подарунок. Вона разом з 11-річним сином Бероном нарешті переїхала у Вашингтон, поближче до чоловіка.

А ось чим буде радувати на святковій вечірці поки не відомо. Проте ще минулого тижня Меланія розіслала листи усім "вірним друзям" президента США з проханням допомогти зробити цей день дійсно незабутнім. Щоб так сталося першій леді і кухарям Білого дому доведеться дуже постаратися, адже попередні святкові вечірки Трампа поставили високу планку.

Як пише Washington Post, наприклад, свій 42-й день народження Дональд Трамп святкував із космічним кораблем, світловим шоу та чарівниками. На 50-річчя він отримав шоколадний торт прикрашений фігурками усіх його хмарочосів, а ту вечірку відвідали 400 гостей. А 2005 року він задмухував свічки на майже 5-метровому торті у казино в Атлантик-сіті в товаристві Памели Андерсон.

Нагадаємо, раніше Трамп брав участь у весільній вечірці в гольф-клубі своєї компанії у Нью-Джерсі. Критики вже встигли звинуватити його у використанні впливу свого бізнесу на ринку. Фотографії президента використовуються у рекламній кампанії гольф-клубу.