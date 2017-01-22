Трамп заявив, що його інавгурація зібрала на 11 млн телеглядачів більше, ніж інавгурація Обами

22:18, 22 січня 2017
Світ
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Новий президент США Дональд Трамп заявив, що його інавгурація зібрала на 11 млн телеглядачів більше, ніж інавгурація попереднього президента Барака Обами.

Ілюстрація / REUTERS

Про це Трамп написав у Twitter.

Згідно з дописом, церемонію його інавгурації дивилися 31 млн людей, що перевищило дуже хороші телевізійні рейтинги церемонії, яка відбулася 4 роки тому.

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Як повідомляв УНІАН, церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа пройшла у Вашингтоні 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.

Демонстранти, одягнуті у чорне, деякі у масках, пройшли маршем через місто, розбиваючи вітрини магазинів, вікна машин, перекидаючи сміттєві баки й автомати з продажу газет.

Під час сутичок були поранені шестеро поліцейських.

Поліція затримала 217 учасників акцій, які незадоволені обранням та інавгурацією Трампа.

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Теги: #Трамп#інавгурація