Трамп заявив, що його інавгурація зібрала на 11 млн телеглядачів більше, ніж інавгурація Обами

Про це Трамп написав у Twitter.

Згідно з дописом, церемонію його інавгурації дивилися 31 млн людей, що перевищило дуже хороші телевізійні рейтинги церемонії, яка відбулася 4 роки тому.

Читайте також"Я визнаю право людей висловлювати свою думку" - Трамп щодо протестів проти нього

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Як повідомляв УНІАН, церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа пройшла у Вашингтоні 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.

Демонстранти, одягнуті у чорне, деякі у масках, пройшли маршем через місто, розбиваючи вітрини магазинів, вікна машин, перекидаючи сміттєві баки й автомати з продажу газет.

Під час сутичок були поранені шестеро поліцейських.

Поліція затримала 217 учасників акцій, які незадоволені обранням та інавгурацією Трампа.