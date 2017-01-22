Трамп заявив, що його інавгурація зібрала на 11 млн телеглядачів більше, ніж інавгурація Обами
Новий президент США Дональд Трамп заявив, що його інавгурація зібрала на 11 млн телеглядачів більше, ніж інавгурація попереднього президента Барака Обами.
Про це Трамп написав у Twitter.
Згідно з дописом, церемонію його інавгурації дивилися 31 млн людей, що перевищило дуже хороші телевізійні рейтинги церемонії, яка відбулася 4 роки тому.
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Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017
Як повідомляв УНІАН, церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа пройшла у Вашингтоні 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.
Демонстранти, одягнуті у чорне, деякі у масках, пройшли маршем через місто, розбиваючи вітрини магазинів, вікна машин, перекидаючи сміттєві баки й автомати з продажу газет.
Під час сутичок були поранені шестеро поліцейських.
Поліція затримала 217 учасників акцій, які незадоволені обранням та інавгурацією Трампа.