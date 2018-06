Трамп заявив, що його інавгурація зібрала на 11 млн телеглядачів більше, ніж інавгурація Обами

Про це Трамп написав у Twitter.

Згідно з дописом, церемонію його інавгурації дивилися 31 млн людей, що перевищило дуже хороші телевізійні рейтинги церемонії, яка відбулася 4 роки тому.

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!