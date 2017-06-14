Поліція затримала стрілка, який поранив конгресмена

16:39, 14 червня 2017
Світ
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Вогонь із автоматичної зброї відкрив невідомий чоловік.

REUTERS

В американському штаті Віргінія поліція затримала стрільця, який відкрив вогонь під час тренування з бейсболу, в результаті чого поранення у стегно отримав конгресмен Стів Скеліз, повідомляє Fox News.

За даними телеканалу, вогонь із автоматичної зброї відкрив невідомий чоловік.

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Як зазначає The Washington Post, нападник був поранений співробітниками охорони при затриманні.

Поліція зазначає, що стрілок був затриманий і не представляє загрози.

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 червня кілька людей, у тому числі американський конгресмен від Республіканської партії Стів Скеліз, отримали поранення в результаті стрілянини на бейсбольному полі в штаті Вірджинія.

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Теги: #поранення конгресмена#стрілянина у Вірджинії