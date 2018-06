Поліція затримала стрілка, який поранив конгресмена

В американському штаті Віргінія поліція затримала стрільця, який відкрив вогонь під час тренування з бейсболу, в результаті чого поранення у стегно отримав конгресмен Стів Скеліз, повідомляє Fox News.

За даними телеканалу, вогонь із автоматичної зброї відкрив невідомий чоловік.

Як зазначає The Washington Post, нападник був поранений співробітниками охорони при затриманні.

Поліція зазначає, що стрілок був затриманий і не представляє загрози.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates.