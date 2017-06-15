При нападі бойовиків на готель в Сомалі загинули 19 осіб

Щонайменше 19 осіб загинули при нападі бойовиків на готель і ресторан в столиці Сомалі Могадішо, передає Reuters.

Кількість постраждалих і національності загиблих не уточнюються.

Читайте такожКонгресмен США поранений під час стрілянини на бейсбольному полі

Спочатку спрацював вибуховий пристрій у автомобілі, а потім озброєні люди напали на відвідувачів готелю і взяли заручників.

Як повідомили в поліції, п'ять бойовиків були вбиті.

Як повідомляв УНІАН, у середу в Сан-Францискочоловік відкрив вогонь по співробітниках центру обслуговування клієнтів поштової служби UPS.

Застреливши трьох людей, нападник вчинив самогубство.