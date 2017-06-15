При нападі бойовиків на готель в Сомалі загинули 19 осіб
09:34, 15 червня 2017Світ
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Кількість постраждалих і національності загиблих не уточнюються.
Ілюстрація / REUTERS
Щонайменше 19 осіб загинули при нападі бойовиків на готель і ресторан в столиці Сомалі Могадішо, передає Reuters.
Кількість постраждалих і національності загиблих не уточнюються.
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Спочатку спрацював вибуховий пристрій у автомобілі, а потім озброєні люди напали на відвідувачів готелю і взяли заручників.
Як повідомили в поліції, п'ять бойовиків були вбиті.
Як повідомляв УНІАН, у середу в Сан-Францискочоловік відкрив вогонь по співробітниках центру обслуговування клієнтів поштової служби UPS.
Застреливши трьох людей, нападник вчинив самогубство.
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