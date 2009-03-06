Москва зі "стриманим оптимізмом" чекає зустрічі Клінтон і Лаврова

Москва зі стриманим оптимізмом чекає результатів зустрічі держсекретаря США Хіларі Клінтон і глави МЗС РФ Сергія Лаврова майбутньої п`ятниці в Женеві, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Департамент інформації і друку МЗС РФ.

"Кожен представить свої позиції і порядок денний на майбутнє. Це - підготовчий етап до зустрічі президентів Росії і США в Лондоні на початку квітня", - відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві.

"Але ми чекаємо добрих результатів", - підкреслили в департаменті.

Як відзначили в МЗС РФ, "головне - визначити настрій, оскільки має відбутися велика робота".

"Є теми, які близькі або позиції за ними співпадають, зокрема щодо Афганістану. Треба за ними працювати. Окрім цього, потрібно постаратися зблизити позиції з таких питань, як скорочення стратегічних наступальних озброєнь і розширення НАТО на схід", - повідомили в міністерстві.

Термін дії нинішнього договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) закінчується 5 грудня 2009 року. Він був підписаний в 1991 році президентами СРСР і США і зобов`язував Москву і Вашингтон скоротити стратегічні ядерні сили з 10 тисяч боєголовок у кожної зі сторін до 6 тисяч.

У 1993 році Росія і США підписали Договір СНО-2, що передбачає істотне скорочення міжконтинентальних балістичних ракет і ядерних боєголовок. Але в 2002 році Російська Федерація вийшла з нього у відповідь на відмову США від Договору 1972 року, який забороняв створення протиракетних систем.

Потім було підписано двосторонню угоду про скорочення до 31 грудня 2012 року стратегічних наступальних потенціалів СРСР і США до 1700-2200 ядерних боєзарядів. Росія в 2005 році запропонувала американській стороні укласти нову угоду замість договору про СНО.

На саміті "великої вісімки" влітку 2006 року в Санкт-Петербурзі тодішні президенти Росії Володимир Путін і США Джордж Буш домовилися почати діалог про долю колишніх домовленостей щодо стратегічної стабільності. У Сочі, і це закріплено в декларації 2008 року, вони підтвердили намір скорочувати стратегічні наступальні потенціали до мінімально можливого рівня, який би відовідав вимогам національної безпеки і союзницьким зобов`язанням.

Лідери Росії і США обіцяли продовжити вироблення домовленості з юридичними зобов`язаннями на заміну договору про СНО.