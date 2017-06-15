Путін заявив, що росіяни не вважають Америку своїм ворогом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що росіяни не вважають Сполучені Штати своїм ворогом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході чергової «прямої лінії».

«Я можу сказати, як сьогоднішній глава Російської держави. Я знаю настрої наших людей. Ми не вважаємо Америку своїм ворогом. Більш того, двічі в історії, коли нам було особливо важко, ми об'єднували свої зусилля, в двох світових війнах були союзниками», - сказав Путін.

«Ми знаємо, що в Сполучених Штатах у нас дуже багато друзів. Мені про це говорили американські колеги. Та й опитування громадської думки, у всякому разі, місячної давності, свідчать про те, що у нас багато там друзів. Правда, на жаль, така істерія в ЗМІ, напевно, впливає на умонастрої», - зазначив він.

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Президент додав, що в Росії дуже багато людей, які з повагою ставляться до досягнень американського народу і сподіваються на те, що російсько-американські відносини в кінцевому підсумку прийдуть у нормальний стан.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного російською недержавної дослідницькою організацією «Левада-центр» в травні, росіяни вважають, що «найбільш недружньо, вороже налаштовані по відношенню до Росії» дві країни - США (69% відповідей) і Україна (50%) .

Далі з великим відривом йдуть такі країни як Німеччина (24%), Латвія (24%) і Литва (24%).

За даними березневого опитування «Левада-Центру», негативне ставлення до США, Європейського Союзу та України відчували більш як 50% жителів Росії. Так, погано до України ставилися 56% громадян РФ, добре - 33%. До Євросоюзу погано ставилися 53% росіян, добре - 35%, до США - 51% погано, 37% - добре.