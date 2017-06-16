Вибух в дитячому садку Китаю влаштував смертник

11:38, 16 червня 2017
Світ
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Через вибух біля дитячого садка загинули вісім чоловік, поранено майже 60.

REUTERS

Вибух в дитячому саду Китаю, при якому загинули вісім осіб і були поранені майже 60, влаштував 22-річний чоловік, який також загинув. Про це повідомляє News.com.au.

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Поліцейські кажуть, що підозрюваний був ідентифікований в першу чергу за допомогою камери безпеки і ДНК, зібраних на місці вибуху.

Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів в той момент, коли батьки забирали дітей з дитячого саду.

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Теги: #вибух у дитячому садку#дитячий садок в Китаї