У Петербурзі жовта качка відтепер поза законом без дозволу

За іграшкової качкою жовтого кольору офіційно закріплений агітаційний статус. Так вирішила поліція після мітингу на Марсовому полі 12 червня, повідомляє Фонтанка.

Як стало відомо «Фонтанці» 15 червня, при складанні адміністративних протоколів на затриманих поліцейські окрему увагу приділили іграшковим атрибутів протесту. Багато петербуржців прийшли на Марсове з надувними або пластиковими каченятами. Символом протесту вона стала після розслідування ФБК Навального про цілий будинок для качечки на території заміської резиденції біля міста Плесо, яка, як встановило розслідування, належить прем'єр-міністру Медведєву.

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У протоколах про притягнення петербуржців до адміністративної відповідальності поліцейські писали: «Знаходився в безпосередній близькості (менше 10 метрів) від інших учасників мітингу, які скандували гасла «Путін набрид» і «Ганьба», а деякі мали засіб наочної агітації у вигляді жовтої іграшковою качки, тобто брали участь в неузгодженому мітингу».

На акції 12 червня у руху «Весна» була вилучена велика надувна качка, що гуляла над головами учасників. Враховуючи присвоєний їй агітаційний статус, стало ясно, чому поліцейські мали намір принести качку в суд в якості речового доказу.