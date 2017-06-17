У Білому домі виступають за розширення військової операції в Сирії - ЗМІ

Два високопоставлених чиновника з адміністрації американського президента наполягають на розширенні військових дій в Сирії, щоб вступити в протистояння з Іраном і підтримуваними Тегераном угрупованнями в цій країні. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на джерела в Білому домі.

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Як стверджується, голова Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому по розвідці Езра Коен-Уотнік і радник РНБ по Близькому Сходу Дерек Харві хочуть, щоб США почали наступ в південній частині Сирії. Тим не менш, за даними видання, міністр оборони США Джеймс Меттіс вже неодноразово відкидав подібні ідеї.

Крім Меттіса подібного розвитку подій не хочуть інші військові та чиновники, в тому числі високопоставлені дипломати. Вони вважають, що це може призвести до небезпечної конфронтації з Іраном в регіоні, в тому числі загрожувати американським військам.

Раніше повідомлялося, що Пентагон перекинув з Йорданії в Сирію ракетні комплекси великої дальності HIMARS.