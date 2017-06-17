Суд у Єгипті рекомендував стратити 31 людину за вбивство прокурора

Каїрський суд у кримінальних справах 17 червня рекомендував смертну кару 31 людині, яких визнали винними у співучасті у вбивстві прокурора Єгипту в 2015 році.

Читайте такожЄгипет завдав авіаудару по табору ісламістів у Лівії

Остаточний вердикт планується на 22 липня, повідомляє «Радіо Свобода».

65-річний прокурор Хішам Баракат був убитий біля свого будинку в Каїрі в червні 2015 року. Ніхто не взяв відповідальність за цей напад. Єгипет звинуватив в атаці угруповання «Брати-мусульмани» та базованих у секторі Гази бойовиків ХАМАС, хоча обидві групи заперечують свою участь.

Хішам Бакарат брав участь у притягненні до суду тисяч ісламістів після повалення президента Єгипту Мохаммеда Мурсі в 2013 році, сотні ісламістів були страчені.

Суд у Єгипті визнав палестинський рух «Хамас» терористичною організацію» у 2015-му. «Хамас» є відгалуженням організації «Брати-мусульмани», яку влада також оголосила терористичною.

Сектор Гази перебуває під контролем «Хамас» з 2007 року.