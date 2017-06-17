Меркель побувала на особистій аудієнції в Папи Римського Франциска

Канцлер Німеччини Ангела Меркель побувала в суботу, 17 червня, на особистій аудієнції в Папи Римського Франциска у Ватикані.

Як повідомляє Deutsche Welle, Меркель назвала розмову з понтифіком, яка тривала близько 40 хвилин, підбадьорливою.

Після аудієнції вона підкреслила важливість міжнародної співпраці та заявила, що обидві сторони згодні, що світовим викликам слід протистояти спільно. Потрібно "не зводити, а ламати" стіни, цитує Меркель інформагенція epd.

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Як зазначається, зустріч між канцлером та понтифіком пройшла на тлі підготовки до саміту країн Великої двадцятки, який відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі. Це було однією з основних тем розмови.

Меркель та Папа Франциск зустрілися вшосте. Канцлер побувала на особистій аудієнції в понтифіка учетверте. Цього разу Папа Римський порушив неписану в Ватикані традицію не приймати особисто державних лідерів, які ведуть передвиборчу кампанію, зазначає dpa. Ватикан у таких випадках зазвичай намагається зберегти нейтралітет. У вересні 2017 року в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Меркель є кандидатом в канцлери від союзу консервативних партій "ХДС/ХСС".