Євросоюз готовий розпочати переговори щодо Brexit - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не бачить ніяких перешкод на шляху початку переговорів щодо виходу Британії з Європейського Союзу, повідомляє Европейская правда.

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"За словами Меркель, вона сподівається, що Велика Британія буде дотримуватися графіка, додавши, що Європейський Союз готовий до переговорів", - йдеться в повідомленні.

Канцлер Німеччини також додала, що сподівається на те, що Британія залишиться хорошим партнером після переговорів, які мають початися 19 червня.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що переговори про вихід Британії зі складу ЄС стартують 19 червня.

Єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер не впевнений, чи зможуть вчасно розпочатися переговори з Великою Британією щодо її виходу з ЄС на тлі результатів виборів.