Сирія оголосила про 48-годинне припинення вогню проти антиурядових повстанців на півдні країни

Сирійська армія оголосила 48-годинний режим припинення вогню в своїх діях проти антиурядових повстанців навколо південного міста Дараа. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Армія повідомила про припинення вогню, який почався о 12 годині вечора за місцевим часом 17 червня, і описала цей крок як пропозицію «для підтримки зусиль по досягненню національного примирення».

Базовані у Лондоні спостерігачі за правами людини у Сирії заявили цього ж дня, що припинення вогню, здається, дотримуються.

Читайте такожУ Білому домі виступають за розширення військової операції в Сирії - ЗМІ

Державний департамент США виступив із заявою, в якій привітав цей крок і закликав опозицію також забезпечити дотримання припинення вогню, щоб цивільні змогли отримати гуманітарну допомогу.

Сирійська армія і підтримувані Іраном сили активізували зусилля, щоб захопити частину Дараа, контрольовану повстанцями, в останні тижні.

Крім того, 17 червня ООН оголосила черговий раунд мирних переговорів між урядом і силами, що боряться проти президента Сирії Башара аль-Асада, в Женеві 10 липня. Москва також оголосила, що сподівається організувати ще один раунд переговорів в столиці Казахстану, Астані,4-5 липня.

Унаслідок 6-річного сирійського конфлікту сотні тисяч людей загинули, понад 11 мільйонів людей покинули свої будинки.