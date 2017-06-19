У Брюсселі розпочинаються переговори щодо Brexit

Британський міністр з питань Brexit Девід Дейвіс та головний дипломат ЄС з питань Brexit Мішель Барньє у понеділок, 19 червня, офіційно розпочнуть переговори про вихід Великобританії з Євросоюзу. Переговори розпочнуться у Брюсселі об 11:00 за місцевим часом. Головні переговірники зустрінуться за робочим обідом, проведуть консультації зі своїми делегаціями та вийдуть до преси, як повідомляє DW.

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Минулого тижня Дейвіс разом з іншими посадовцями у Лондоні наголосив, що пріоритети і графік переговорів залишаться незмінними попри невдачу британської партії влади на позачергових виборах. Британська прем'єрка Тереза Мей раніше заявляла про так званий "жорсткий" Brexit.

Майже рік минув з часу референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу, на якому британці висловилися "за" вихід із ЄС. У обох сторін залишилося менше двох років, щоб узгодити всі формальності щодо Brexit.