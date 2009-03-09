Велика Британія підтримує возз'єднання Молдови

Палата громад британського парламенту ухвалила резолюцію, в якій висловила підтримку зусиллям Молдови, спрямованим на досягнення мети європейської інтеграції і возз`єднання країни. Як повідомили РосБізнесКонсалтінгу в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, резолюція "Майбутнє Молдови" була розроблена парламентською групою на чолі з членом англо-молдавськоъ групи дружби Майклом Алуном. Резолюцію підписали 53 представники палати, і вона надалі відкрита для підписання іншими британськими парламентаріями.

Резолюція підтримує перспективи європейської інтеграції Молдови, а також швидке підписання нової угоди між ЄС і Молдовою, в якій буде прописаний шлях країни для приєднання до Євросоюзу. Також палата громад англійського парламенту висловила тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності Молдови в рамках її міжнародно-визнаних кордонів і закликала всіх учасників переговорного формату "5+2" щодо Придністров`я відновити їх і шукати політичне рішення конфлікту через вироблення особливого юридичного статусу регіону у складі Молдови.

Палата кваліфікувала переговорний формат як єдино правильний для вирішення конфлікту з урахуванням принципів міжнародного права і зобов`язань країн - членів ОБСЄ. У резолюції наголошується важливість відновлення діяльності спільних робочих груп для встановлення довіри і безпеки на обох берегах Дністра. Також палата високо оцінила діяльність місії ЄС з надання допомоги на молдавсько-українському кордоні і висловилася за продовження її мандату після 2009 р.