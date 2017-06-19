В Японії пенсіонерка протаранила лікарню, переплутавши газ і гальма

Жінка 70 років в Токіо в'їхав на автомобілі в перший поверх лікарні. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Жінка ставила машину на стоянку, прилеглу до лікарні, і переплутала педалі: замість гальма натиснула на газ. Автомобіль до половини в'їхав у фойє. У цей час уже розпочалася перерва і в фойє нікого не було. Жінка отримала подряпини, її життю ніщо не загрожує.

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Останнім часом аварії за участю літніх людей залучають широку увагу громадськості. Так, подібне ДТП, винуватцем якого став літній чоловік, що сталося в лютому. В результаті одна людина загинула, троє отримали поранення. На початку травня 70-річна японка протаранила перший поверх лікарні, постраждали 13 людей. Найчастіше причиною аварії стає слабка концентрація уваги, коли водій плутає педалі гальма і газу.

Як повідомляв УНІАН, у Британії прямо в літаку побили пасажира, після чого депортували.