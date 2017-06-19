Росіяни втрачають інтерес до "прямої лінії" Путіна: він ігнорує важливі питання

Число росіян, які подивилися останню "пряму лінію" з Володимиром Путіним, виявилося найнижчим за останні чотири роки, свідчать дані компанії Mediascope (колишня TNS), передає Бі-бі-сі.

Читайте також"Коли ви підете у відставку": в ефірі прямої лінії з Путіним несподівано з'явилися незручні питанняТак, 15 червня за спілкуванням Путіна з росіянами стежили трохи менше 6,2 млн осіб. У минулому році, коли "пряма лінія" відбулася в квітні, її подивилися понад 7,1 млн осіб, а в 2015 році - майже 8,4 млн. У 2014 році за програмою стежили близько 7 млн. За весь третій президентський термін Путіна найбільш невдалою виявилася "пряма лінія" 2013 року - вона зібрала менше 6 млн глядачів.

Згідно з підрахунками Mediascope, за останні роки погіршилися і рейтинг (число глядачів по відношенню до всієї телеаудиторії), і частка (число глядачів по відношенню до тих, у кого включений телевізор в момент трансляції) "прямої лінії". В цьому році вони склали 8,9% і 51,6% відповідно. Для порівняння, в 2015 році рейтинг програми становив 12,2%, а частка - 58,5%.

За словами політолога Валерія Солов'я, зниження інтересу до "прямої лінії" можна пояснити двома причинами. Перша з них - рутинізація формату. "Друга - громадяни Росії не чекають відповідей на свої питання, - пояснює політолог. - Звучать дуже докладні відповіді на питання, які вони не ставили, і відхід від питань, на які вони чекають відповідей".

Інтерес до заходу втратив і істеблішмент, каже Соловей. За його словами, "пряма лінія" себе зжила, однак новий формат спілкування президента з росіянами ще не знайдений.

Відсутність альтернативи вказує на те, що у верховної влади немає масштабного позитивного порядку і "образу майбутнього", якого найбільше чекають жителі країни. Опосередковано зниження популярності "прямої лінії" говорить і про втому росіян від незмінності влади, зазначає політолог.

Формальний рейтинг Володимира Путіна високий, але в силу його тривалої присутності в російській політиці він вже не викликає таких емоцій - втрачається ефект новизни, каже політолог Аббас Галямов. "Над одним анекдотом можна посміятися два, три, п'ять разів. Але коли ти чуєш його вдесяте - просто перестаєш сміятися, хоча як і раніше визнаєш, що анекдот, напевно, хороший".