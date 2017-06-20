США направили два бомбардувальника в Південну Корею на тлі конфронтації з КНДР

ВПС Південної Кореї проведуть навчання, в яких візьмуть участь американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву південнокорейських військових.

Спільний політ літаків ВПС США і Південної Кореї пройде сьогодні, 20 червня. З корейської сторони у ньому візьмуть участь два винищувачі F-15K.

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"Два бомбардувальники B-1B сьогодні перекинули на Корейський півострів і беруть участь у спільних навчаннях разом з нашими винищувачами F-15K", - наводить агентство "РИА Новости" слова військового джерела.

За словами джерела, "перекидання стратегічних бомбардувальників (Південну Корею) показує рішучість США, спрямовану на стримування військової загрози з боку Північної Кореї".

Надзвукові бомбардувальники B-1B стоять на озброєнні американських ВПС з 1985 року. Вони здатні нести як звичайну, так і ядерну зброю. Вони здатні долати ППО на швидкості понад 1300 км/ч.

Нагадаємо, раніше КНДР заявили, що поки що "Америка не припинить ворожих актів агресії, вони ніколи не зупинять ядерні та ракетні випробування".