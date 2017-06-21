Король Саудівської Аравії позбавив племінника титулу і призначив спадкоємцем сина

Король Саудівської Аравії призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда ібн Салмана новим спадкоємцем престолу, а також заступником прем'єр-міністра, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Попередній кронпринц, племінник короля, 57-річний Мухаммед ібн Наїф був позбавлений титулу і звільнений з поста міністра внутрішніх справ.

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Телеканал Al Arabiya повідомляє, що король закликав саудитів присягнути на вірність новому наслідному принцу в середу ввечері в Мецці.

Ібн Наїф багато років очолював антитерористичну діяльність у країні, зокрема, він керував боротьбою з екстремістською організацією "Аль-Каїда".

Мухаммед ібн Наїф вже присягнув на вірність новому кронпринцу. ЗМІ відзначають, що останнім часом він ставав все слабкішим як політик, поступово втрачаючи повноваження і вплив.

Блумберг зазначає, що призначення ібн Салмана дасть йому більше можливостей реалізувати свій план зі скорочення залежності королівства від видобутку нафти. Він курирує військові операції коаліції у Ємені, яку очолюють саудити, а також вважається однією з ключових фігур в конфлікті арабських країн і Катару.

"Його вважають небезпечною людиною через непродуманоу та неефективну війну в Ємені, а також стратегію нагнітання напруженості з Іраном", - розповідав рік тому в інтерв'ю Atlantico політолог Олександр дель Валь.

Вже тоді експерти відзначали, що ібн Салман є найвпливовішою людиною в Саудівській Аравії.