Король Саудівської Аравії позбавив племінника титулу і призначив спадкоємцем сина
Найвпливовіша людина у Саудівській Аравії стала спадкоємцем престолу.
Король Саудівської Аравії призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда ібн Салмана новим спадкоємцем престолу, а також заступником прем'єр-міністра, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Попередній кронпринц, племінник короля, 57-річний Мухаммед ібн Наїф був позбавлений титулу і звільнений з поста міністра внутрішніх справ.
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Телеканал Al Arabiya повідомляє, що король закликав саудитів присягнути на вірність новому наслідному принцу в середу ввечері в Мецці.
Ібн Наїф багато років очолював антитерористичну діяльність у країні, зокрема, він керував боротьбою з екстремістською організацією "Аль-Каїда".
Мухаммед ібн Наїф вже присягнув на вірність новому кронпринцу. ЗМІ відзначають, що останнім часом він ставав все слабкішим як політик, поступово втрачаючи повноваження і вплив.
Блумберг зазначає, що призначення ібн Салмана дасть йому більше можливостей реалізувати свій план зі скорочення залежності королівства від видобутку нафти. Він курирує військові операції коаліції у Ємені, яку очолюють саудити, а також вважається однією з ключових фігур в конфлікті арабських країн і Катару.
"Його вважають небезпечною людиною через непродуманоу та неефективну війну в Ємені, а також стратегію нагнітання напруженості з Іраном", - розповідав рік тому в інтерв'ю Atlantico політолог Олександр дель Валь.
Вже тоді експерти відзначали, що ібн Салман є найвпливовішою людиною в Саудівській Аравії.