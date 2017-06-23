На даху в центрі Чикаго з'явився гігантський MacBook Air (фото, відео)

У центрі Чикаго дах нового магазину, який будується для Apple, виконали у вигляді величезного MacBook Air.

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Як пише Tjournal, цей дах звели ще навесні, але "візитну картку" компанії - яблуко - на нього приклеїли тільки в середині червня. Саме це привернуло увагу журналістів і користувачів соцмереж - сумнівів у тому, що це, не залишається. Форма даху, колір і логотип перетворили йго на гігантський MacBook Air.

Проект належить лондонській дизайнерській фірмі Foster+Partners. Ця ж фірма працювала над магазинами бренду в Сінгапурі і Ханчжоу. Спочатку дах був скляним, як і весь будинок. У березні Chicago Tribune повідомила, що нагорі будівлі може з'явитися логотип бренду, проте подробиці тоді не були відомі.