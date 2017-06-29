В Австралії скарбника Ватикану підозрюють у розбещенні неповнолітніх

Поліція австралійського штату Вікторія повідомила, що кардинал Джордж Пелл, що займає посаду скарбника Ватикану, звинувачується в розпусних діях щодо неповнолітніх. Йдеться про численні епізоди з давнього минулого. Про це пише Російська служба ВВС.

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Кардинал, який живе зараз у Римі, повинен буде з'явитися в суд у Мельбурні 18 липня. Священик категорично заперечує ці звинувачення і має намір захищати своє добре ім'я, повідомили в канцелярії архієпископа Сіднейського.

Видання пояснює, що в Австралії спеціальна комісія проводить розслідування випадків сексуального насильства над дітьми та ролі католицької церкви у приховуванні подібних випадків.

Воно пов'язане зі звинуваченнями на адресу священика Джеральда Рісдейла, який з 1993 по 2013 рік вже відбував покарання за злочини проти неповнолітніх.

За версією слідства, Рісдейл причетний до сексуального насильства над 130 хлопчиками в період з 1960-х до 1980-х років. На початку 1970-х років Пелл жив з Рісдейлом в одному будинку, і комісія вважає, що він міг знати про злочини останнього, а також міг бути обізнаний про подібні дії з боку інших знайомих йому священнослужителів.

На початку цього року представники католицької церкви Австралії заявили, що жертвами сексуального насильства з боку священиків буде виплачена компенсація в розмірі 213 млн доларів.

У лютому Пелл давав свідчення перед комісією. Він визнав, що церква зробила "жахливі помилки", відмовляючись вірити постраждалим дітям.