Опубліковано перше фото новонародженого сина Джейсона Стейтема

Син Стейтема з'явився на світ 24 червня. Про це повідомила мати малюка, модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі в своєму Instagram.

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"Наш маленький чоловік тут! Джек Оскар Стейтем. Три кілограми 630 грамів. Народився 24 червня", - написала колишній "ангел" Victoria's Secret і зірка фільму "Божевільний Макс".

Джейсон Стейтем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі познайомилися на музичному фестивалі. Після цього вони зустрічалися більше шести років. У січні 2016 року вони оголосили про заручини, в лютому 2017 року - про те, що чекають дитину.

Our little man arrived! Jack Oscar Statham - 8.8 lbs on Saturday June 24th. ❤️ Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) Чер 28, 2017 о 7:43 PDT

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Джордж Клуні став батьком двійні.