Опубліковано перше фото новонародженого сина Джейсона Стейтема
12:31, 29 червня 2017Світ
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Харизматичний герой бойовиків Джейсон Стейтем став батьком.
Прекрасні Джейсон Стейтем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками / Фото instagram.com/rosiehw
Син Стейтема з'явився на світ 24 червня. Про це повідомила мати малюка, модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі в своєму Instagram.
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"Наш маленький чоловік тут! Джек Оскар Стейтем. Три кілограми 630 грамів. Народився 24 червня", - написала колишній "ангел" Victoria's Secret і зірка фільму "Божевільний Макс".
Джейсон Стейтем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі познайомилися на музичному фестивалі. Після цього вони зустрічалися більше шести років. У січні 2016 року вони оголосили про заручини, в лютому 2017 року - про те, що чекають дитину.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Джордж Клуні став батьком двійні.
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