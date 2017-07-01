ОБСЄ з 1 липня залишилась без генерального секретаря через розбіжності серед членів організації - ЗМІ

Починаючи з суботи, 1 липня, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) залишилась без генерального секретаря.

Як повідомляє Deutsche Welle, члени організації не змогли визначитись із наступником Ламберто Заньєра, термін повноважень якого на цій посаді завершився у п'ятницю, 30 червня.

57 членів ОБСЄ, серед яких Росія та Сполучені Штати Америки, не змогли досягнути консенсусу щодо кандидатів на цілу низку керівних посад в організації, які нині є вакантними.

Окрім посади генерального секретаря, в ОБСЄ нині вакантними є позиції голови Бюро демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара у справах національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ.

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Однією з причин, чому членам ОБСЄ не вдалось домовитись щодо кандидатур на ці посади, є розбіжності між Росією та іншими членами організації, повідомляють джерела у дипломатичних колах. Утім, були й інші причини, що призвели до такої ситуації, повідомили дипломати.

Є ймовірність, що згоди членам організації вдасться досягнути під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ, яка відбудеться 11 липня у Відні.

Найбільш вірогідним наступником Заньєра на посаді генсека ОБСЄ називають колишнього постійного представника Швейцарії в цій організації Томаса Гремінгера.