На Львівщині зіткнулися мікроавтобус і легковик: одна людина загинула, десятеро травмувалися

У Городку Львівської області сталася жахлива ДТП, під час якої постраждали 10 людей.

"2 липня о 22:53 надійшло повідомлення, що у м. Городок на вул. Львівська, 555 відбулось лобове зіткнення автомобілів Renault Trafic та Mercedes 124", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС області.

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Унаслідок ДТП загинула одна людина та ще 10 травмувалися, п'ятьох із них госпіталізували до центральної районної лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Окремо також зазначається, що серед постраждалих є дитина 2016 року народження у важкому стані.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше в Києві через зливу сталося ДТП, в якому загинула людина.