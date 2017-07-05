Напад на українську процесію у Перемишлі: 20 особам висунуто обвинувачення

20 осіб обвинувачено у перешкоджанні у червні 2016 року у Перемишлі проведенню церковної процесії греко-католиків та православних, які після панахиди за українськими воєнними героями йшли із собору вулицями міста на місцевий український військовий цвинтар, передає "Польське радіо".

Речниця окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська зазначила, що обвинувачені у вульгарній формі ображали учасників ходи з приводу їхньої національної приналежності та силою притримували тих, хто йшов попереду процесії, унеможливлюючи їм подальший рух.

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Крім того, п’ятеро чоловіків відповідатимуть за те, що діючи спільно і узгоджено під час червневих урочистостей, вони завдали ударів та шарпали одного з учасників – Зенона К., перешкоджаючи йому брати участь у процесії, а ще троє інших відповідатимуть також за завдання ударів та смикання за одяг іншого чоловіка – Пйотра К. – теж з приводу його української національності.

Усім обвинуваченим загрожує покарання до 3 років позбавлення волі. Обвинувальний акт у цій справі вже надійшов до районного суду у Перемишлі.

Крім того, перемиська прокуратура звинуватила Адріана Н. у тому, що у грудні 2016 року під час Маршу перемишльських та львівських орлят, проходячи повз Український народний дім у Перемишлі, він вигукнув "смерть українцям".

Прокуратура звинуватила його у незаконному використанні погроз з приводу української національністю та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті. Чоловікові загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.