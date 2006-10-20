США змінили написання столиці України

Американські чиновники, згадуючи назву столиці України, тепер повинні писати не Kiev, а Kyiv.

Державний департамент США оголосив про це і заявив, що зміна правопису ніяк не пов`язана з американськими надіями поширити свій вплив на країну.

Офіційний представник держдепартаменту Том Кейсі сказав, що Управління з питань географічних назв США разом з іншими урядовими організаціями встановили подібне написання для всіх федеральних відомств. Держдепартамент оголосив про зміну в меморандумі і наказав чиновникам використовувати слово Kyiv в усіх повідомленнях, пов`язаних з Україною.

За словами Кейсі, це рішення продиктоване тим, що "самі українці так вимовляють назву міста. Крім того, таку транскрипцію вже прийняли багато міжнародних організацій, зокрема, НАТО і ООН". Представник держдепартаменту також висловив упевненість в тому, що цей крок не має політичного підгрунтя і не направлений проти росіян в Україні.

В той же час агентство Associated Press заявило, що й надалі буде писати назву української столиці як Kiev.

Корреспондент